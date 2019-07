Kammarmusikfestival ger gratis konserter via internet

Den ger ett 30-tal konserter men inte bara det utan också tio dagars gratis masterclasses för 24 elever från hela världen som befinner sig på musikhögskolenivå.

Berit Nygren besökte idag Järna festival academy och lämnade följande rapport:

Jag lyssnar på hur en av våra främsta cellister Jakob Koranyi undervisar 19-åriga Milla Holm från Finland i konsten att locka fram något nytt av ett stycket varje gång det spelas. Koranyi lyssnar och reflekterar över det han hör.

Stycket är Tjajkovskis rokokovariationer som Milla ska framföra i en 12:12-konsert den här veckan.

Att det är gratis för Milla och de andra 23 från när och fjärran är något som skiljer Järna festival academy från masterclasses i andra kammarmusikaliska sammanhang.

- Väldigt ofta när du åker på masterclasses på en hög nivå så finns det priser och uttagningar och rankingar och sådana saker inblandat i det, ofta av välvilja. Det kanske är någon som har skänkt en summa pengar - "ge det till er bästa student varje år" eller något sådant där - men det skapar också ett incitament att prestera under lektionerna snarare än att vara där, öppen för att visa vad man har problem med och visa det, säger Jakob Koranyi.

Det gör situationen här mer avslappnad säger Milla Holm:

- My playing is free and relaxing kind of, säger hon.

Vid av detta får eleverna också undervisning i grupp av den kanadensiska teaterpedagogen Denise Clark. Hon lär dem konsten att föra sig och röra sig på scen, och det är workshops som fokuserar på det icke-instrumentala med att vara på scen och att kommunicera med publiken, vilket ofta glöms bort, tycker Koranyi.

- Det är ju så svårt att spela ett instrument så att det blir lätt att man får det precis framför ögonen, säger Koranyi och fortsätter:

- Hon pratar ju om det som vi pratar om men med ett litet annat språk och ett litet annat fokus vilket ger oss ett litet annat perspektiv men det handlar ju väldigt ofta om att vara specifik i sitt uttryck.

Den här festivalen är en dröm som du har förverkligat tillsammans med din vän, framstående pianisten Peter Friis Johansson. Vad är det ni vill göra?

- Jag kan ju inte egentligen tala för oss båda men jag känner ju att jag vill ge tillbaka till samhället. Jag tycker att jag har fått så otroligt mycket från det svenska samhället med utbildning, möjligheter på alla sätt och vis.

Järna festival academy vill också diskutera vår tids stora frågor och årets tema är var gränsen går för vår empati.

Festivalen är inte kopplad till antroposoferna som Järna ofta förknippas med men Koranyi och de andra delar mycket värderingar som att vara så miljövänliga som möjligt och i Ytterjärna finns ett kulturhus med all den utrustning som festivalen behöver - däribland att kunna direktsända sina konserter via internet.

- Det tycker vi är jätteroligt att man kan faktiskt dela med sig av det som händer här till alla som inte har möjlighet att ta sig Ytterjärna just den dagen.

Järna festival academy stöds av Anders Walls stiftelse liksom andra privata och offentliga medel.