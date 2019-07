Laddat möte mellan kvinnogestalter

Man kan utan vidare säga att det är två väldigt olika konstnärer som laddar rummet med en ovanligt tät atmosfär. De tillhör olika generationer, men man kan förstås också se de båda tätt förenade i en strävan att "problematisera vår syn på kroppen, kön och maktstrukturer" som det står i utställningstexten.

Men att de har olika sätt att tackla frågan, det ser man direkt, efter att försiktigt tassat in i utställningen för att inte halka på det guldglitter som ligger i drivor på golvet, och som besökarna kan sätta sina spår i efter behag.

Det som tvingar blickarna till sig är centralpjäsen, Cajsa von Zeipels orgie med hennes vid det här laget beryktade kvinnofigurer hon specialiserat sig på: gjutna med plastigt vit yta, alldeles för långa och smala, halvklädda på skyhöga platåskor – och med en förarglig, stirrande blick. Det är inga tjejer man leker med direkt, snarare sneglar man förstulet på hur de med sin uppsyn tycks karikera allt vad skönhetsideal heter. På en glitterbeströdd säng är fyra av dem inbegripna i någon sorts ménage à quatre, men mer som aggressivt leklystna barn än sexuella varelser. Bredvid står ett annat par, där den ena rider den andra som ett hunsat djur.

Som fond till denna våldsamma scen används Annika von Hausswolffs äldre verk "Minnet av min mors underkläder förvandlat till ett flamsäkert draperi". Det är precis vad det är, i klassiskt laxrosa, ett diskret men effektivt bidrag till iscensättningen.

Även Annika von Hausswolffs nya bilder på väggarna är nertonade – i alla fall blir de det inför von Zeipels våldsamma expressivitet. Tills man ser att de utgår från pressfoton på kvinnor i handbojor, alltså kvinnor som gripits, häktats, anklagats för olika brott och fotograferats på väg till eller från domstolar och häkten. Bilder som starkt signalerar yttre tvång och maximal utsatthet, och som hos mig frammanar ett reflexmässigt "men vad har hon gjort då?", precis som seriens titel "Oh mother what have you done?"

Ja kanske något som Cajsa von Zeipels figurer kan vara på väg att göra. Det är tur att det inte är på riktigt.