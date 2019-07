Endast två kvinnliga regissörer på filmfestivalen i Venedig

De två kvinnliga regissörerna som har bjudits in är Haifaa al-Mansour med filmen "The perfect candidate" och Shannon Murphy med "Babyteeth", skriver The Hollywood Reporter.

Två av 21 filmer är dock en klar förbättring jämfört med de två föregående åren, då endast en kvinnlig regissör per år var med i huvudtävlan. Men det är långt ifrån jämställt.

Festivalen kritiserades på just den punkten förra året och antog då en handlingsplan för att uppnå jämställdhet som skrevs under av biennalens chefer Paolo Baratta och Alberto Barbera.

Man lovade att vara transparent i sitt val av personer som får nominera filmer, samt att uppnå jämställdhet på styrelsenivå så snart som möjligt. Barbera har dock varit tydlig med att det inte blir tal om någon inkvotering av kvinnliga regissörer.

Festivalen i Venedig är inte ensam om att ha få kvinnliga regissörer i huvudtävlan. I Cannes tidigare i år var fyra av 21 filmer regisserade av kvinnor. Andra filmfestivaler klarar sig bättre: Berlin hade 40 procent kvinnliga regissörer i huvudtävlan i år och Sundance hade 46 procent.

Filmfestivalen i Venedig äger rum 28 augusti–7 september och är den 76:e i ordningen.