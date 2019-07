Lil Nas X stämd för påstådd låtstöld

Rapparen Lil Nas X sägs olovligen ha samplat musik från Bobby Caldwells låt "Carry on" från 1982, till sin egen låt med samma titel. Det rapporterar flera amerikanska medier.

Lil Nas X släppte "Carry on" innan han slog igenom med monsterhiten "Old Town Road", och laddade upp den på streamingtjänster som Spotify, YouTube och SoundCloud.

Stämningen lämnades in i en domstol i Los Angeles i onsdags, och nu riskerar Lil Nas X och hans skivbolag Sony Music att behöva betala hela 25 miljoner dollar, motsvarande drygt 236 miljoner kronor, i skadestånd.

Lil Nas X toppar just nu Billboards Hot 100-lista med en remix av sin hit "Old Town Road", där countrystjärnan Billy Ray Cyrus medverkar. Låten har legat på förstaplats i 16 raka veckor. Om framgången står sig, blir "Old Town Road" nästa vecka den största Billboard-succén någonsin.