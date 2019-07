Broadway-legenden Harold Prince är död

Harold Prince är mannen bakom originaluppsättningen av en av världens mest inkomstbringande musikaler, "The Phantom of the Opera" med musik av Andrew Lloyd Webber. Före det regisserade han också "Evita" av samme kompositör.

Men under sin karriär hann han arbeta tillsammans med de flesta stora inom musikalvärlden och vann hela 21 Tony-statyetter, fler än någon annan, enligt tidningen Variety.

Bland de prisade uppsättningar han stod bakom på Broadway finns "West Side Story", "Spelman på taket", "Cabaret" och "Sweeney Todd".

Harold Prince blev 91 år.