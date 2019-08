Sommartipset: "Get up, stand up now" i London och som podd

– Jag bodde i Notting Hill i slutet av 60-talet och det var en sådan känsla av frihet att dansa på gatan omgiven av sina vänner, säger författaren Margaret Busby om Notting Hill-karnevalen, som vid den tiden funnits i knappa tio år.

Podden där hon berättar är en del av utställningen "Get up, stand up now" på Somerset House i London, en utställning som med hjälp av 110 konstnärer försöker utforska 50 år av svarta britters kreativitet.

I centrum står filmaren och fotografen Horace Ovés bilder av just Notting Hill-karnevalen, men också av den politiska kamp som var parallell, besökande Svarta pantrar och författaren James Baldwin på medborgarrättsmöten.

Det är Ovés son, konstnären Zac Ové, som satt ihop utställningen och på ett snirkligt, snyggt sätt tar den in i 2000-talets musik, mode och samtidskonst.

Man missar en visuellt spännande upplevelse genom att inte vara där, men utställningens tema kan man på ett smidigt sätt utforska genom de fem poddavsnitt som Somerset House har publicerat och som kan hittas där poddar finns.

Utställningen "Get up, stand up now" visas på Somerset House i London till 15 september och Notting Hill-karnevalen är 25 augusti.