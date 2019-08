Pussy Riot-managern: Maria Aljochina kommer att spela på Urkult ikväll

Maria Aljochina fick tillbringa 2 dagar i häktet, innan hon tillslut fick köpas loss för drygt 22 500 kronor.



Managern Alexander Cheparukhin menar att artisten blev gripen trots att hon inte var särskilt aktiv i protesterna, som var emot regeringens beslut att inte låta oppositionella politiker ställa upp i ett lokalt val.



– Hon gick bara med och hon arresterades när hon satt på en bänk med sin pojkvän, säger managern.



Han menar också att det handlar inte bara om Maria Aljochina, utan även om alla andra som drabbades under demonstrationerna under helgen.



– Nästan 1400 personer har blivit arresterade och det är förmodligen det högsta antalet någonsin på bara en dag. Jag vet inte ens om det fanns någon dag under Stalins Ryssland som det arresterades så många personer, säger Alexander Cheparukhin.



Managern berättar också att det väntar nya, liknande, protester under morgondagen.