Laurie Anderson visar inre flygfärd

Kritrummet, The Chalkroom, är ett mörkt rum som besökaren går in i, där Laurie Anderson täckt de svartmålade väggarna med kritad graffiti, teckningar och citat, fragment ur hennes vid det här laget mycket omfattande förråd av berättelser.

Och det är in i berättelserna vi ska genom att trä på ett VR-set på huvudet, efter att vi först satt oss på en pall, klokt nog förstår vi snart. För i den här virtuella världen tappar man snabbt fotfästet. Färden sker flygande och svävande, och det är dom bokstavliga berättelserna som passerar förbi, ja, alltså själva bokstäverna singlar omkring som språkliga löv.

Svävandet sker inte i skyn, utan genom ett okänt system av dessa kritprydda rum, ibland höga som katedraler, ibland trånga korridorer och passager, medan man knapphändigt leds av Laurie Andersons röst, för besluten ska man ju i VR-världen fatta själv. Kämpa mot både sin svindel och cellskräck till exempel, och den ganska fåniga insikten att flygandet sker i huvudet, mina fysiska fötter har ju faktiskt kontakt med det analoga golvet. Vilket inte hindrade mig från att tappa balansen.

I detta labyrintiska bygge kan man välja mellan olika sysslor, som att bygga virtuella skulpturer och skapa egna ljudkonstverk med sin röst, sysslor som kräver lite övning och helst inga som hör på, men det gör att ett spelmoment har kommit in, och att den knappa kvart man får på sig snabbt är över, och det för rättvisans skull ska lämnas plats åt andra besökare.

Å andra sidan kan det nog vara bra att inta det virtuella kritrummet i lagom portioner. Till skillnad från de spel som dominerar VR-utbudet, och som oftast bygger på olika, inte sällan krigiska uppgifter att lösa, är det landskap som Laurie Anderson byggt upp i samarbete med den taiwanesiske konstnären Hsin-Chien Huang ett mentalt landskap, så nära ens undermedvetna arkitektur att man kan löpa risken att fastna i självanalys, så att säga, för man är verkligen där helt på egen hand, och kanske med risk att hamna lite väl långt in i sig själv.

Laurie Andersons Chalkroom visas på konsthallen Rikstolvan utanför Simrishamn, tillsammans med utställningar av Gittan Jönsson och Tova Mozard, alla till den 29 september.