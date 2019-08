Tre svenska filmer har chans att vinna Oscar

De tre filmerna är "Aniara", "Quick" och "And Then We Danced".

Aniara hade världspremiär vid filmfestivalen i Toronto 2018.

Filmen är baserad på boken "Aniara", skriven av nobelpristagaren i litteratur Harry Martinson och är regisserad av Pella Kågerman och Hugo Lilja.

Filmen "Quick", i regi av Mikael Håfström får svensk premiär den 20 september. "Quick" följer historien om Sveriges största juridiska skandal någonsin.

Levan Akins "And Then We Danced" visades vid årets filmfestival i Cannes och har redan prisats vid filmfestivalen i Odessa

Det slutgiltiga svenska Oscarsbidraget kommer att presenteras under en presskonferens på Malmö Filmdagar den 28 augusti.

Oscarsgalan kommer att hållas den 9 februari 2020.