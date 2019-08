Tyler the Creator får spela i Nya Zeeland igen

Tyler the Creator ingår i hiphop-kollektivet Odd Future, som inför en spelning i landet 2014, anklagades av immigrationsmyndigheten i Nya Zeeland för att utgöra ett hot mot den allmänna ordningen. Det berättade The Guardian. De ska bland annat ha uppmanat till våld under en spelning i Boston 2011.



Men nu är Tyler the Creator, vars senaste skiva "Igor" intog förstaplatsen på billboard-listan när den släpptes tidigare i år, alltså välkommen till landet igen. I början av nästa år är han en av huvudakterna på festivalen Bay Dreams.