Our Boys - tätt, välskrivet och inte helande om våra pojkar

Titel: "Our Boys"

Manus och regi: Hagai Levi, Joseph Cedar and Tawfik Abu-Wael

Visas: HBO

Premiärdatum: Tisdag 13 augusti

Tre israeliska tonårspojkar kidnappas på Västbanken 2014. Efter veckor av letande och en kollektiv empativåg genom det israeliska samhället, en våg som enligt den här seriens bekymrade utredningsledare Simon får svalla för högt, bli nåt annat, ett utbrott av massorg i form av väldiga bönemöten på TV och religiös lätthysteri farlig för alla, så hittas så pojkarna till sist mördade av Hamas.

Är den brända pojken en hämnd?

Dagar senare hittas en palestinsk killes lik uppbränt i utkanten av Jerusalem. Och i tv-serien är det punkten där jakten på svar börjar. Är den brända pojken en hämnd? Är det ens en möjlighet, öppnar sig den motvilliga frågan, att rent barbari kan växa fram under djupstudier av toran, gro bland de djupast fromma unga män? Nej … vi gör väl inte så?

Historien börjar här. Det kan man stanna i en stund. Vi får inget veta om de tre israeliska ungdomar som dödas, heller inget om deras förövare. "Our Boys" nystar bara i mordet på Muhammed och låter utredarna tränga sig in de för dem bekanta köksbordssamtal som förs i – i brist på ett mer nyanserat ord – de ultraortodoxas stängda hem. Kanske ändå frön sås där som kan sluta i en bränd tonåring? Varje steg och replik känns kliande kontroversiell, varje manusbit sköljd genom maratondiskussioner, och en kattlik vaksamhet präglar alla skådespelare vilket gör berättelsen kallt spännande men inte det minsta helande.

Kallt spännande, tät som läder

"Our Boys" är ett samarbetsprojekt på hebreiska och arabiska men med en sorts delad blick. Alla scener som följer den palestinska pojkens familj och kvarter i östra Jerusalem har palestinsk regi, de andra israelisk. Och i en paneldebatt jag såg mellan dessa sekulära filmskapare där de berättar om arbete och oron för mottagandet skymtar också ett fyraårigt samarbete, inte präglat av skimrande insikter om konstens förbrödrande kraft direkt utan mer ett konstant lågintensivt gräl om offer och förövare som var långt ifrån artigt .

Men tv-serien blev bra, tät som läder och med just "Our boys", våra pojkar, i ögonhöjd. Alla samhällen uppfostrar en del av sina pojkar till mördare. Varför blev just våra det idag?