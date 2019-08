Once upon a time in Hollywood – nostalgivåld med Tarantino

Titel: "Once upon a time in Hollywood"

Regi: Quentin Tarantino

Manus: Quentin Tarantino

Skådespelare: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie m fl

Genre: Drama

Betyg: 3 av 5

Jodå, Brad Pitt är underbar som bortkommen stuntman, precis som Leonardo DiCaprio som en skådis med en karriär på dekis. Och deras bromance är bland det härligaste i världen.

Men "Once upon a time in Hollywood" är en film där delarna är större än helheten. Där det känns som om den mesta energin, skaparglädjen och kreativiteten gått åt till att skapa den fiktive skådespelaren Rick Daltons filmografi. Klipp ur hans filmer och tv-serier, affischer och tv-intervjuer – exempel ur en hel påhittad karriär med både höjdpunkter och fiaskon. Allt lika noggrannt och omsorgsfullt utformat.

Det är förstås vad man förväntar sig av Tarantino, filmnörderiets överstepräst. Men mitt i återblicken på det sena 60-talets Hollywood och ett USA som flytt, så känns det lite klaustrofobiskt. Som att jag besökt Tarantinos filmnostalgiska och historierevisionistiska ekokammare en gång för mycket. Och börjar längta efter att se något som inte har citattecken runt sig, inte är en referens, en lek med en genre eller ett bortglömt guldkorn som hittats i den populärkulturella skräphögen.

Och filmens avslutning, som är så spoilerkänslig att regissören skrev ett öppet brev till kritikerna på Cannesfestivalen där han vädjade om att de inte skulle avslöja den, känns nästan påklistrad. Som ett ankare som ska hålla luftslottet på plats.

I år är det 25 år sedan Tarantino blev en symbol för nördens nya maktposition inom filmindustrin efter succén med "Pulp Fiction". Men det är också 15 år sedan Tarantino gjorde en film som helt och fullt levde upp till hans egen hajp.

"Once upon a time in Hollywood" är en av Tarantinos mest ambitiösa filmer på sistone, men förändrar inte det faktum att han verkar ha peakat med "Kill Bill". Allt efter det har känts en smula lågoktanigt i jämförelse.