Återupplivad Salvador Dali guidar bland sin egen konst

– I have a long standing relationship with death. Almost 30 years, säger Salvador Dali.

På Salvador Dali-museet i Florida välkomnas man av en återupplivad och realistisk AI-version av den mustasch-beklädde konstnären. Eller ja, han är ju på en skärm – men ändå i full storlek och med livs levande karaktärsdrag.

– But there is one thing that makes me different. I don't believe in my death... Do you? säger konstnären och spärrar upp ögonen.

Besökarna kan prata med Dali medan de utforskar museet. Och han svarar glatt, berättar om sin konst eller kommenterar vädret. Samtalen kan kombineras på totalt 200 000 olika sätt beroende på vad man väljer att prata med konstnären om – varje besök blir alltså unikt.

Ett annat museum, High Museum of Arts i Atlanta, har skapat vad som liknar en Tinder-app för att matcha besökare med olika konstverk. De som kommer dit får swipea på hundra olika verk för att säga om de tycker om dem eller inte, och utifrån detta får de sedan en personlig karta över som de sedan kan följa på museet. Samtidigt kan museet å sin sida samla data om sina besökares smak – och de mest populära verken kan exempelvis lyftas fram i marknadsföring.

– Den här utvecklingen är fascinerande. Mötet mellan teknik och konst, och vad det kan leda till, är väldigt spännande, säger Fredrik Heintz, docent i datavetenskap vid Linköpings universitet och ordförande i Svenska AI-sällskapet.

Men hur bra är det egentligen – i en vardag där algoritmer ändå relativt ofta lyfts fram som ett hot mot integriteten och mångfalden i samhället – att applicera dem på ytterligare fenomen så som museibesök och konst? Vart kommer utvecklingen att gå om vi till slut bara får se konst som vi tycker om?

Fredrik Heintz, tror inte att det här är något problem. Han är övertygad om att en lyckad sådan här algoritm också måste innehålla några mer osäkra alternativ för att museibesöken ska fortsätta att vara spännande.

– För att de här algoritmerna ska funka så måste man göra en avvägning mellan att bara visa sådant som vi redan vet – eller troligtvis vet – att du kommer att gilla OCH att stimulera nyfikenhet och upptäckarlustar, att upptäcka nya saker som vi inte vet om du kommer att gilla eller ej.