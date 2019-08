"And then we danced" prisad på Carl Film Festival i Karlskrona

– Det känns jättekul, det känns speciellt också eftersom festivalens hållbarhetstema verkligen är något ligger mig varmt om hjärtat och är väldigt just nu, sa Levan Akin efter prisutdelningen. "When we danced" vann priset i Baltic Sea Competition där den tävlade med filmer från andra Östersjöländer som Lettland, Tyskland och Danmark.

"And then we danced" hyllades efter sin världspremiär på filmfestivalen i Cannes, och har också vunnit pris på festivaler i Sarajevo och Odessa. Den är också nominerad till European Film Awards och har chans att bli Sveriges oscarsbidrag.



Carl Film Festival i Karlskrona, som filmen vann pris på är ett spännande tillskott bland Sveriges filmfestivaler med ett program som känns väldigt samtida. Inte bara är årets tema hållbarhet, man ordnar också seminarium om fake news.

Festivalen siktar också på att bli ett centrum för den sydsvenska filmbranschen genom särskilda branschdagar – här handlade det i år mycket om finansiering. Man arrangerade också ett filmpolitiskt forum och har en egen tankesmedja där man samarbetar med WIFT, Women in Film & Television. Och nu, när festivalen är inne på sitt tredje år, känns det som att man befäst sin plats som en av landets intressantaste filmfestivaler, vid sidan om giganterna i Stockholm och Göteborg.

För festivalchefen Henrik JP Åkesson är Carl Film Festival en del av en större plan, att stärka Karlskrona och sydöstra Sverige som en filmregion.

– Jag är ju filmskapare i grunden, och jag vill skapa regional utveckling. Precis som Trollhättan inte var en naturlig plats för filmindustrin innan Film i Väst kom till, så kan Karlskrona bli en ny plats på filmkartan, säger Henrik JP Åkesson.