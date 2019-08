Här är Sveriges Oscarsbidrag – om ett georgiskt danskompani

Levan Akins "And Then We Danced" visades vid årets filmfestival i Cannes och har redan prisats vid filmfestivalen i Odessa. Så sent som på måndagskvällen fick filmen även pris på Carl international filmfestival i Karlskrona.

De tre filmerna det stod mellan var "Aniara", "Quick" och "And Then We Danced".

Återstår att se om "And then we danced" även blir nominerad i kategorin Bästa internationella långfilm (som tidigare kallades för bästa icke engelskspråkiga film). Först den 13 januari 2020 avslöjas de slutgiltiga nomineringarna av den amerikanska filmakademin.

Oscarsgalan kommer att hållas den 9 februari 2020.