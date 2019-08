Självsäker Roy Andersson tror på guld i Venedig

2014 prisades Roy Andersson för "En duva satt på en gren och funderade på tillvaron" vid filmfestivalen i Venedig.

Nu har han chans på ännu ett guldlejon för filmen "Om det oändliga".

– Den har rejält stora chanser, för jag vet vad de andra filmerna går för. Jag har sett glimtar av dem. Jag har gjort sex långfilmer och det här är den bästa, säger Roy Andersson när Kulturnytt träffar honom i hans studio på Östermalm i Stockholm.

I år tävlar Andersson mot kanadensaren Atom Egoyan, Hirokazu Kore-eda från japan, franske Olivier Assays, amerikanerna Noah Baumbach och James Gray, samt en av festivalens bara två nominerade kvinnor: Haifa al-Mansour från Saudiarabien.

Hur ser du på din konkurrens?

– Nämen, den här filmen står för sig själv. Jag behöver inte snegla åt ena eller andra hållet. Även om de skulle skriva ner den, så kommer jag att tycka att den är mästerlig. För det är den, säger Roy Andersson och skrattar.

Vad skulle det betyda för dig om du vann igen?

– Jag tror inte man kan få mer uppskattning och erkännande än jag redan har fått. Men det är klart att det finns en risk att folk tänker "ska han få ett pris till, nu får det väl vara nog?". Men man får aldrig nog.

Idag blev det klart att Levan Akins "And then we danced" blir Sveriges Oscarsbidrag. Har du några råd att ge?

– Jag tycker att man ska ta det lugnt. En man eller kvinna som får med en film i Oscar får lita på att det ligger något värde i det man har gjort, säger Roy Andersson.

"Om det oändliga" visas i Venedig på tisdag, och har svensk biopremiär den 15 november.