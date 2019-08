Kaffe och blod i Jim Jarmusch zombiekomedi

Titel: The Dead Don´t Die

Regissör: Jim Jarmusch

Manus: Jim Jarmusch

Skådespelare: Bill Murray, Adam Driver, Tom Waits

Genre: Zombiekomedi

Betyg: 3 av 5

"It´s a sad and beautiful world"... Roberto Benigni och Tom Waits i Down by Law från -86, då Jim Jarmusch var den coolaste regissören jag visste och jag skyndade till skivaffären för Lounge Lizzards stökjazziga platta eftersom dom frontades av John Lurie, en annan av Jarmusch favoritskådespelare då.

Det är några år sen nu och Jarmusch har hunnit bli 66 år och i maj öppnade han Cannes filmfestival med filmen som nu har Sverigepremiär... The Dead Don´t Die.

En tillbakalutad zombierulle, med Bill Murray, Adam Driver och Chloë Sevigny som polistrio i den sömniga staden Centerville. En miljökastrof får jorden snurrig och de döda tar sig upp ur sina gravar. Kul att se Iggy Pop som kaffeslurpande zombie, även om rörelserna påminner om de han gör på scen, fast i slowmotion. Och det är mest där behållningen finns. I de släpigt roliga scenerna, i en del fyndiga repliker och blinkningar. Och Jim Jarmusch gillar fortfarande skådespelare som är kul att titta på.

Skrämd blir man inte, det känns snarare som hämtat ur någon rolig TV-serie från förr, med kittlande bleknande charm.

Men Jim Jarmusch har en plats i mitt filmhjärta.