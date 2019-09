Michael Jackson-utställning i Finland – trots pedofilanklagelserna

Trots den kontroversiella dokumentären "Leaving Neverland" om Michael Jacksons påstådda sexuella utnyttjande av minderåriga pojkar, så visas just nu utställningen "Michael Jackson: On the Wall" på det moderna museet EMMA i finska Esbo.

Alla verk är gjorda innan dokumentären, men inga ändringar har gjorts efter att den visades i januari i år. Däremot möts utställningens besökare av ett uttalande.

– Museet fördömer Michael Jacksons påstådda övergrepp. Men vi kan inte kommentera sanningshalten i dem, och vi har ett ansvar att inte ducka för svåra ämnen, säger Milja Liimatainen curator vid museet i Esbo.



Utställningen har tidigare visats i London, Paris och Bonn och den innehåller verk av 48 konstnärer, bland annat Andy Warhol och Paul McCarthy, som på olika sätt tolkat Michael Jacksons betydelse för sin samtids kultur och tänkande.



Milja Liimatainen ser inte att publiktillströmningen under utställningens första tid har påverkats negativt av dokumentären "Leaving Neverland".

Flera av verken på utställningen "Michael Jackson: On the Wall" berör äldre anklagelser mot popstjärnan om sexuellt utnyttjande av barn. Bland annat ett verk av Jordan Wolfson i vilket konstnären frilagt Michael Jacksons ögon i en tv-sändning från nittiotalet när han bedyrar att han inte gjort något barn illa, ett verk som Milja Liimatainen tycker inte ger några svar, utan ställer frågor.

– Det får en att tänka efter. Att censuserera konstverk tror vi är en farlig väg att gå, förklarar Milja Liimatainen curator vid moderna museet i Esbo.

Utställningen i Finland är dock sista gången som den turnerande "Michael Jackson: On the Wall" och kommer att visas.

Den visas fram till den 26 januari 2020.