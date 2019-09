Ny musiktjänst vill locka fans att investera i kommande låtar

I den nya tjänsten Corite anger artisterna hur många gånger de tror att deras nya låtar kan komma att strömmas. Fansen får sedan bedöma hur mycket de eventuellt är beredda att investera.

– Du skulle kunna jämföra det med att köpa en aktie i ett företag, men mycket mycket enklare, säger Mattias Tengblad, en av grundarna till Corite.

Går låten bättre än beräknat på strömningstjänsterna, så får investerarna tillbaka mer än de satsat. Går låten sämre, så finns risken att man förlorar sina pengar.

– Du får vara med och riska tillsammans med din favoritartist. Det går inte att jämföra med att stoppa in pengar på en bank med ränta. Det är snarare som att satsa på nya företag, säger Mattias Tengblad.

90% av alla musikintäkter kommer idag från digital streaming, enligt skivbolagens branschorganisation IFPI.

Men exakt hur mycket strömningstjänsterna betalar ut till artisterna är svårt att säga, då det bland annat beror på avtalen mellan skivbolagen och strömningstjänsterna.

Enligt flera källor, däribland den amerikanska branschsajten Digital Music News, ligger snittnivån på några ören per spelning.

Förutom att investerarna ska ha sin del av kakan, tar Corite fem procent av fansens satsade pengar, och ytterligare fem procent av de framtida strömmade intäkterna.

Hur lukrativt blir det här egentligen för artisterna?

– Vår modell är fantastiskt lukrativ under förutsättning av att den streamar någonting på Spotify. Vi låter artisten göra jobbet själv. Vi hjälper dem att samla in pengarna och marknadsföra via fansen, men de kommer att behöva göra ganska mycket på egen hand.

Eva Karman Reinhold är ordförande i Sveriges Oberoende Musikproducenter, en intresseorganisation för skivbolag. Enligt henne kan olika typer av fan-finansiering vara ett bra komplement, men den modellen riskerar också att göra finansieringen mer osäker.

- Det finns också en risk att om man som fan gillar den här låten just nu, så har man ett annat fokus om två månader eller ett halvår. Medan det typiska engagemanget från ett skivbolag är mer långsiktigt, säger Eva Karman Reinhold.