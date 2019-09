"Ett stycke osannolik teaterhistoria" – Jenny Teleman om pjäsen som fick Norges justitieminister att avgå

Hör ett längre samtal om "Ways of Seeing" via ljudlänken under artikeln

"Ways of seeing" av Black box teater i Oslo har haft Sverigepremiär under teaterfestivalen Stockholm fringe 10.

– Den handlar om ett filmklipp av dåvarande justitieministern Fremskrittspartiets Tor Mikkel Waras hem, hans hus visas på bild i föreställningen. Det här gjorde ministerns sambo jättearg, hon polisanmälde teaterkompaniet och det kom reaktioner. Plötsligt brann ministerns bil och de ritades hakors på hans brevlådan efter premiären. Och enorm debatt om terrordåd, konst och frihet uppstod i Norge.

Hur har det utvecklats?

– Twisten blev att sambon själv greps. för att själv utfört alla dåden mot den egna familjens hem. Hon nekar till brott men alltihop blev för mycket och justitieministern fick avgå. En faktiskt helt enastående komplicerad och osannolik historia.



Vad är det för pjäs?

– Efter att ha sett den i går så förstår jag mer. Pjäsen är som en anklagelse mot stora delar av det norska etablissemangets finansmän, politiker och tankesmedjor, för att de genom realpolitik, donationer, ökad övervakning sakta bygger om Norge till ett mer extremt samhälle. Ett muslimfientligt samhälle där till exempel Breiviks idéer görs mer rimliga.

Hur genomförs det på scenen?

– Det här med huset till ministern. En genial ide. Två unga kvinnor med rötter i Algeriet och Syrien, Sara Baban och Hanan Benammar åker Oslo runt och tillbringar tid vid dessa, de rikaste mest inflytelserika så kallade "högerextremas" hus. De beskriver studsmattor, väder, dofter, tittar in genom fönster, sover över och berättar faktaspäckat om dessa mäns kopplingar till varandra och deras makt. Samtidigt får man parallella berättelser om Algeriets historia, och demokratiexperiment i syriska Kurdistan.

Vad tyckte du?

"Ways of seeing" är oerhört faktatät, tungt vinklad och något av en föreläsning, men samtidigt mycket bra. Ett drama-gräv, genomarbetat och rytmiskt med en skog av vissnande skandinaviska björkar över hela scenen.