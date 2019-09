Nya rapporter visar - rekordmånga kvinnor i Hollywood

Kulturnytt har tidigare i veckan rapporterat om att det är magert med kvinnliga regissörer och manusförfattare när det kommer till svenska filmer. Men från Hollywood kommer nu rapporter om rekordmånga kvinnliga huvudroller och kvinnor bakom kameran.

Även svarta och asiatiska rollfigurer, såväl manliga som kvinnliga, tog större plats i 2018 års filmer. Kvinnor förekom också i större utsträckning i äventyrs- och actionfilmer än tidigare, detta enligt en studie från Annenberg School for Communications and Journalism vid University of Southern California.

På tv utgjorde kvinnliga rollfigurer 45 procent av talrollerna inom komedier, drama- och realityprogram under tv-säsongen 2018-2019, jämfört med 40 procent under föregående tv-säsong, enligt Center for the Study of Women in Television and Film vid San Diego University.