500 journalister i upprop mot Le Mondes nya ledning

Oron i tidningskoncernen har ökat sen antalet aktieägare utökades med den tjeckiske affärsmannen Daniel Kretinsky i oktober i fjol. Han köpte andelar av bankmannen Mathieu Pigasse, utan att den pool som ska garantera tidningarnas oberoende, blev informerad.

Le Monde-koncernen har idag fyra större kapitalägare och en oberoende pool av minoritetsägare som representerar journalister, annan personal läsare och mindre aktieägare.

Kretinsky äger bara en mindre andel, men uppgifter om att han och Pigasse ska ha gjort förfrågningar om att köpa andelar även av den spanska delägaren Prisa, har ökat oron bland journalisterna.

Affärsmannen Kretinsky är främst i energibranschen, men han är även delägare i en av Tjeckiens största mediekoncerner och i flera europeiska bolag.

I ett upprop som 460 av Le Monde-koncernens journalister har skrivit under, kräver de att aktieägarna senast imorgon, den 17 september ska ha skrivit under en garanti för tidningens oberoende. Aktieägaren telekommiljardären Xavier Niel har skrivit under, men man väntar fortfarande på underskrifter från Pigasse och Kretinsky.

Under de senaste dagarna har ytterligare ett 40-tal franska och internationella kulturpersonligheter skrivit under uppropet, bland dem skådespelaren Isabelle Huppert, ekonomen Thomas Piketty och filosofen Jürgen Habermas.