Filmen om Quick – en rättsskandal och en bromance

Thomas Quick

Thomas Quick är ett taget namn, under åren 1992-2002 kallade sig Sture Bergwall Thomas Quick och det var under den perioden han erkände ett 30-tal mord begångna i Norden under åren 1964-1993. Han dömdes för åtta av morden.

Men när journalisten Hannes Råstam började undersöka domarna så insåg han att det fanns stora frågetecken i bevisföringen och han började ett stort undersökande jobb kring Thomas Quicks domar. Det ledde till att Quick/Bergwall drog tillbaka sina erkännanden inför Hannes Råstams kamera och i en dokumentärfilm som visades i Sveriges Television i december 2008 avslöjades bristerna.

Sture Bergwall som han nu kallade sig själv igen, frikändes från alla anklagelserna. 2014 fick han tillåtelse att lämna Säters sjukhus.

Nu lever Sture Bergwall i frihet. Hannes Råstam avled i cancer i januari 2012. Boken han skrev om Thomas Quick/Sture Bergwall – "Fallet Thomas Quick – att skapa en seriemördare" fick Guldspaden 2012.

