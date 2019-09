Regeringen vill göra det lättare att låna utländsk konst

Under den senaste tiden har utställningar ställts in – på bland annat Nationalmuseum och Millesgården – eftersom man inte har fått tillstånd att låna in viktiga konstverk. Till exempel fick utställningen ”Marc Chagall och hans ryska samtid”, som skulle ha ägt rum på Millesgården, ställas in eftersom man i Ryssland var orolig för att konstverken kanske skulle komma att beslagtas och därför vägrade låna ut konstverken.

Det är mot bakgrund av dessa händelser som regeringen nu tillsätter en utredning för att se över regelverket.

– Vi vet hur viktigt det är att svenska museer kan låna in utländsk konst och utländska konstföremål, säger kulturminister Amanda Lind till Kulturnytt.

På frågan om hur repatriering och återlämnande av plundrad konst ska gå ihop med ett tänkt regelverk som ska skydda konst som lånas in till Sverige, svarar kulturminister Amanda Lind:

– Repatrieringsfrågan och urfolks krav att få tillbaka sina föremål är viktigt. Syftet med den här utredningen är inte att sådana processer ska förhindras. Det är just den här typen av komplexa frågor som utredaren måste titta på.