Tre år efter hans död - nu kommer ny musik med Leonard Cohen

Det är Leonard Cohens son, Adam Cohen, som tillsammans med namnkunniga musiker som Beck och Bryce Dessner från The National har arbetat fram den nya skivan som släpps i november och heter "Thanks for the dance", det skriver Variety.

Adam Cohen var också den som samarbetade med sin far på albumet "You want it darker" som släpptes kort före Leonard Cohens död i november 2016.

Redan 20 september släpptes ett första smakprov från den postuma skivan, låten "The Goal" där Leonard Cohen med sin karaktäristiska röst läser en kort text till luftig pianomusik.