Renck prisad för ”Chernobyl”

”Chernobyl”, som handlar om kärnkraftsolyckan i Ukraina i dåvarande Sovjetunionen, har rosats av tv-kritikerna. Stellan Skarsgård som spelade en av huvudrollerna var också nominerad men blev utan pris.

Sammanlagt var serien nominerad till 19 priser, något som ändå hamnar i skuggan av ”Game of Thrones” som i år slog rekord med 32 nomineringar och också tog hem priset för bästa dramaserie.

”Fleabag” var galans överraskning och vann bland annat för bästa komediserie. ”Chernobyl” var inte den enda tv-produktionen med verklighetsbakgrund som prisades.

”When they see us”, som baserats på den verkliga berättelsen om fem tonårskillar som felaktigt anklagas för en våldtäkt i Central Park i New York i slutet av 80-talet, kammade hem pris för bästa huvudrollsinnehavare i miniserie. Galans mest känslosamma stund var när de fem män som utgör filmens verkliga förlaga ställde sig upp i publiken och deltog i hyllningarna av serien.

Emmygalan, som hålls i Los Angeles, är Hollywoods mest prestigefyllda prisutdelning vad gäller tv.