Svensk kör vinner VM i barbershop

Det är tredje gången som de tog hem VM i barbershop - i helgen i New Orleans, USA, tidigare i Honolulu och i Las Vegas.

Med sång och show vann Rönninge Show Chorus också pris som publikens favorit, Most Entertaining Award.

Rönninge Show Chorus grundades 1983.

Svensk musik i finalen



Finalpaketet Made in Sweden for the World gav den amerikanska publiken en inblick i svensk musikhistoria, från Karl Boberg till Max Martin. Det här skriver webbsiten iMusiken.

Den mest uppskattade delen var ABBA:s Thank You for the Music – en hyllning både till musiken och till körens grundare och dirigent Britt-Heléne Bonnedahl.

Hon är en internationellt erkänd ledare inom organisationen, som under flera decennier har verkat för att utveckla barbershopsången i Sverige och globalt och dirigerade här sin kör för sista gången på en internationell scen.