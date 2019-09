Robyn uppträder på klimatstrejken i Stockholm

I ett pressmeddelande säger Robyn att hon vill göra sin del som medmänniska, och att klimatstrejken ger henne en möjlighet att göra något med sin oro.

Till klimatstrejken den 27:e september har rörelsen Fridays for future också bjudit in vuxenvärlden, och i Sverige planeras det just nu för arrangemang på över 100 platser runt om i landet.

Robyns framträdande sker på Medborgarplatsen i Stockholm.