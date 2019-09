Antonio Banderas: "Hollywoodfilm är Coca-Cola, europeisk film är vin"

Antonio Banderas är numera kanske mest känd som skådespelare i filmer som Zorro, Evita eller Spy Kids, men han fick sitt genombrott i Pedro Almodovars filmer på 80-talet.

Nu återförenas duon. I bioaktuella "Smärta och ära" spelar Banderas en regissör vars liv är präglat av att smärta. Det piper i öronen av tinnitus. Och så har han svårt att svälja, sätter hela tiden i halsen.

Det är en film om att göra bokslut i livet. Knyta upp lösa trådar. Bli tillfreds med den man är och det man gjort. Och på det sättet blir Almodovars mest privata film också hans mest allmängiltiga.

– Det fanns alltid gränser för vad man kunde prata med Pedro om, säger Banderas, därför var manuset fullt av överraskningar.

En av filmens huvudintriger är relationen mellan den åldrade regissören och en av hans gamla favoritskådespelare. Och här kunde Banderas till och med känna igen en del saker som han själv sagt i manuset.

– I filmen säger Almodovar de saker han aldrig fått sagt, gör de saker han aldrig gjort – när det gäller vänskaper, kärleksförhållanden och relationen till sin egen mamma, tror Banderas.

Filmen innebär också ett slags försoning mellan Antonio Banderas och Pedro Almodovar. De hade ett uppehåll på mer än 20 år mellan "Bind mig, älska mig" och "The Skin i Live in". Och under inspelningen av den senare så blev de osams. Banderas ville visa vad han lärt sig under sin tid i Hollywood, medan Almodovar var helt ointresserad av hans manér.

När Banderas såg den färdiga filmen insåg han att Almodovar hade rätt. Så den här gången la han sig platt för regissören, något som också ledde till att han faktiskt fick skådespelarpriset i Cannes.

– Det handlade om att göra sig sårbar, säger Banderas.

Banderas liknar Hollywoodfilm med Coca Cola och europeisk film med vin när han ska förklara skillnaderna mellan att jobba i USA och i Spanien. Även om han också erkänner att det förstås finns en del bra amerikanska viner, ja, eller filmskapare, som Steven Soderbergh som han spelat in film med nu senast.

Om det blir fler Hollywoodfilmer av det mer korkade slaget med Banderas framöver så handlar det antagligen om pengar.

– Jag har kommit på det mest perfekta och romantiska sättet att ruinera mig själv. Jag har köpt en teater i Malaga.