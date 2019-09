Tvåtusen år gammal kista var stulen – lämnas tillbaka av museet Metropolitan

Kistan var en gång viloplats för den högt uppsatta prästen Nedjemankh som ska ha levt runt 150 till 50 år före Kristus och kom till New York och Metropolitan Museum of Art för två år sedan. Museet köpte då kistan för 4 miljoner dollar.

Där användes den sedan som huvudattraktion i en utställning förra året, men då upptäcktes att kistan i själva verket stulits några år tidigare i samband med oroligheterna kring den egyptiska våren.

Åklagaren i New York Cyrus Vance som deltog vid återlämningsceremonin i New York säger att det var tack vare en särskild enhet vid åklagarmyndigheten som specialiserat sig på att undersöka stulen konst på gallerier, auktionshus och museer i New York som tavlan nu kunde återlämnas till Egypten.

I februari i år meddelade museet att det hade blivit lurat att tro att kistan var förvärvad på ett ärligt sätt. Då meddelades att kistan skulle lämnas tillbaka.

Nu ska kistan visas upp i Egypten. På plats vid ceremonin fanns den egyptiske utrikesministern som uttryckte hur viktiga sådana här återlämningar är inte bara för Egypten och dess folk utan för hela det internationella samfundet, han lyfte också fram samarbetet mellan USA och Egypten som till slut gjorde att kistan hittade hem igen.