Michael Rakowitz skulpterar kulturarv i godispapper

Titel: The Invisible Enemy Should Not Exist

Plats: Malmö konsthall

Konstnär: Michael Rakowitz

Tid: 14 september 2019 - 12 januari 2020

Det känns lite ödsligt, när man kliver in i konsthallen.

Några vilsekomna palmer har trängt ihop sig i ett hörn längst in. Annars är det mest tomt och vitt, vid första anblicken.

Och tomhet är just vad det handlar om. Kärnan i utställningen är en fullskalig rekonstruktion av väggarna i en bankettsal, i ett av de palats i den urgamla staden Nimrud, som Islamiska staten skövlade i mars 2015.

Rakowitz har använt sig av gamla tidningar och allsköns omslagspapper från dagens tvåflodsland för att återskapa de antika relieferna med assyriska härskare och gudomar. Det är inte bara för färgpraktens skull han skulpterat med godispapper, utan också för att påminna om det vardagsliv - de människor - som också förötts här sedan invasionen 2003.

Men tomheten är också bokstavlig. En stor, för att inte säga större del av väggytan i salen har lämnats bar. Här var freskerna redan borta sedan länge när IS slog till. Nimrud började grävas ut av västerländska arkeologer redan på 1840-talet, och här upplyser små museiskyltar om var vart och ett av de försvunna väggpartierna befinner sig i dag: British Museum i London, Metropolitan i New York, Arkeologiska museet i Istanbul, etc.

Det vi inte ser här finns alltså fortfarande, i någon slags säkerhet, även om rättfärdigheten i detta kan diskuteras.

Bankettsalen i Nimrud är alltså en plats som inte längre existerar annat än som begrepp och genom sina spår i museisamlingar runtom i världen. Michael Rakowitz ger den en delvis osynlig, men kraftfull och tvetydig gestalt att mota glömskan med.

Ett spöke, som han själv kallar det.