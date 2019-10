Dare to Care om sexualbrott på musikfestivaler: "Väldigt svårt att kontrollera vad som sker i ett tält"

Kulturnytts kartläggning visar att de anmälda sexualbrotten på landets musikfestivaler blir färre. Arrangörer och polis som Kulturnytt har pratat med berättar att ett fördjupat samarbete mellan polisen, festivalpersonal och arrangörer har varit en nyckel till att få bort sexualbrotten.

Inför årets festivalsommar drog branschorganisationen Svensk Live och RFSU igång den utbildande satsningen Dare to Care.

– Man kan jobba med säkerhet och trygghet till en viss punkt när det kommer till praktiska saker: se över belysningen, hur området är planerat, hur många vakter som finns.

– Det man inte kommer åt är normer och värderingar. Det är väldigt svårt att kontrollera vad som sker i ett tält, säger Hanna Rothelius som är projektledare för Dare to Care.

Dare to Care har i år varit involverade i fem festivaler; Brännbollsyran i Umeå, Lollapalooza i Stockholm, Storsjöyran i Östersund, Way Out West i Göteborg och Eksjö Stadsfest.

Man har på förhand utbildat festivalpersonal och artister och under festivalerna har man sedan funnits på plats med ett tält. Tillsammans med ett tio till femtontal volontärer har pratat med besökare om ömsesidig sex och vad man ska göra om man ser att någon är på väg att bli utsatt för någonting:

– Att jag då får impulsen att ok det här behöver jag bevaka, se vad som händer och kanske behöver ingripa på något sätt, säger Hanna Rothelius.

På Eksjö stadsfest, som arrangerades i slutet av augusti och lockade runt 20.000 besökare, har man tidigare haft problem med den här typen av brott Inte minst 2016 då runt 15 sexuella ofredanden och en våldtäkt anmäldes. I år kom en anmälan in.

– Vi har ju försökt ha vuxennärvaro, men i år blev det liksom en positiv vuxennärvaro. Man kunde prata och ta kort och lägga ut på sociala medier med hashtaggen #idaretocare. Det är ju liksom ungdomarnas språk man talar då, säger Maria Stejdahl, ordförande för föreningen som arrangerar Eksjö stadsfest och lägger till:

– Det här med ofredanden och allt. Det finns ju ett mörker i det, att människor kan göra så mot varandra. Men i det här var det liksom det ljusa som skulle spridas. Att måna om varandra det är budskapet istället.

Förhoppningen med Dare to Care är att den möjlighet som festivaler ger att på kort tid sprida ett positivt och brottsförebyggande budskap till många personer också ska få ringar på vattnet.

– Om vi kan prata med folk om gränser, ömsesidighet, kommunikation och samspel i sexuella relationer och möten på en festival. Då kommer det sprida sig och folk kommer kunna ta med sig det även i sina övriga liv, avslutar Hanna Rothelius från Dare to Care.