Harry Potter-producent bakom ny film om Pippi Långstrump

– Vi är säkra på att vi har hittat ett team som kan förstå och uppskatta Pippi Långstrumps fulla värde och utveckla en film som kan fånga både lekfullheten och tyngden i min mormors verk, säger Nils Nyman, Astrid Lindgrens barnbarn och vd för Astrid Lindgren Film i ett pressmeddelande.

Produktionen om världens starkaste flicka är i ett väldigt tidigt skede, men bestämt är att Astrid Lindgren Company tillsammans med bolagen Studiocanal och Heyday Films kommer att producera Pippi-filmen.

Studiocanal, ligger bland annat bakom produktionerna "Tinker Tailor Soldier Spy" och "Paddington"-filmerna, och kända filmer från Hayday är "Gravity", "Once upon a time in Hollywood" och "Harry Potter".