Efter vittnesmål om sexuella trakasserier – nu svarar filmskaparen

Åtta anonyma kvinnor beskyller honom för sexuella trakasserier, och han har anklagats för våldtäkt, en anmälan som har utretts två gånger.



– Den här affären är en lögn från början till slut, säger Luc Besson i en tv-intervju i franska privata nyhetskanalen BRT.

Han säger att han aldrig någonsin har "hotat, drogat eller slagit en kvinna". Den timslånga intervjun är första och enda gången som Luc Besson tänker uttala sig om saken, berättar han.

En kvinnlig skådespelare har anmält honom för våldtäkt, och när ärendet först lades ner, anmälde hon till en annan domstol.

Enligt Luc Besson har åklagaren nu sagt att det inte heller denna gång kan fastställas att en våldtäkt har begåtts. Men möjligheten att överklaga kvarstår.

Luc Besson är en av Frankrikes internationellt mest kända filmregissörer. Bland hans 18 långfilmer finns "Det stora blå" och "Valerian and the City of Thousand Planets". I dagarna kommer hans självbiografi ut.

Våldtäktsanklagelsen har lett till att han inte kan filma och att premiären på hans senaste film har fått skjutas upp, berättar han.

– Det har varit en svår tid och det amerikanska filmbolaget vill avvakta, säger han.

En tårögd Luc Besson, erkände att han varit otrogen. Han sa att han har gått i terapi, blivit medveten om sin maktposition och ljugit för sig själv och för sin familj. Men hans fru och barn har förlåtit honom.

Intervjun sändes en dryg vecka efter att den franska #metoo-rörelsens initiativtagare Sandra Muller dömdes för förtal. Hon som skapade hashtaggen #balancetonporc – alltså ungefär "avslöja svinen ", dömdes till 20.000 euro i böter för att hon twittrat att en namngiven person hade trakasserat henne. En dom som kommer att överklagas.