DJ:en Fatboy Slim hyllar Greta Thunberg med remix av hennes tal

Det var på en spelning i helgen som den legendariske DJ:en Fatboy Slim spelade sin hit "Right here, right now" från 1998 i en ny version, mixad med klimataktivisten Greta Thunbergs tal i FN nyligen, där hon använde just de orden för att mana världens ledare till handling.

Det här är inte första gången Greta Thunberg hörs i popsammanhang, även den brittiska gruppen The 1975 har med ett av hennes tal på sitt senaste album.

Och på konstmusikområdet har svenske tonsättaren Kjell Perder tillägnat sitt verk "Now or never!" till Greta Thunberg.