Zellweger imponerar i gripande Judy Garlandporträtt

Titel: "Judy"

Regissör: Rupert Goold

Manus: Tom Edge, baserat på pjäsen "'End of the Rainbow" av Peter Quilter

I rollerna: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock m fl

Genre: Filmbiografi

Betyg: 4 av 5

Den självförbrännande stjärnan, fantastisk på scen men ett ensamt vrak som privatperson, är väl en av de vanligaste klichéerna inom den filmbiografiska genren när det gäller artister. Och Judy Garland är förstås en person som på alla sätt verkar stämma in perfekt i den där i förväg utformade mallen. Därför blir det än mer imponerande att regissören Rupert Goold och manusförfattaren Tom Edge, i filmen "Judy" lyckas göra ett porträtt av Garland som fyller den där schablonen med själ och hjärta.

"Judy" utspelas i London, under ett gästspel som Judy Garland gjorde där 1969. Hon var utfattig och behövde pengarna desperat. Men vistelsen i Storbritannien var inte helt utan problem. Under sin tid på klubben Talk of the town var hon ibland legendarisk och ibland alldeles för full för att ens kunna stå på scen. I filmen förstår vi se henne som en utsliten diva, som redan som barn drillades hårt, med strikt diet och ett arbetstempo som bara gick att upprätthålla genom olika uppåt och neråt-tabletter. Det är inte så konstigt om Judy bara inte orkar mer, liksom.

När filmer skildrar kända kvinnors liv så är det ofta fokus på hur de är som mammor. Även i "Judy" är ångesten över att vara en dålig mor en viktig pusselbit i bilden av superstjärnan på dekis. Men den får inte helt dominera här. "Judy" är överhuvudtaget är det här ett filmporträtt av en stjärna som får vara motsägelsefullt. Flera saker samtidigt. Och Renée Zellweger gör en av sin karriärs bästa rolltolkningar, när hon lyckas gestalta Judy både skör och stark. Och porträttlik.