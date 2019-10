I "Gemini Man" fastnar Ang Lee i den nya tekniken

Titel: Gemini man

Regissör: Ang Lee

Manus: David Benioff, Billy Ray, Darren Lemke

Skådespelare: Will Smith, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead

Genre: 3D-action

Betyg: 2 av 5

Regissören Ang Lees nya film "Gemini Man" ger oss en Will Smith som jagas av sitt yngre jag. Och det är den nya tekniken, det är den som ska sälja filmen.

Med hjälp av kameror som registrerar Will Smiths alla muskelrörelser i ansiktet, med hjälp av datorer och med en bildhastighet som är den dubbla mot den vanliga hastigheten för biofilm så ska vi få vara med om något extra.

Will Smith spelar yrkesmördare i filmen Gemini Man men får lite för mycket information och en yngre, klonad dubbelgångare skickas efter honom. En 23-årig version av honom själv, men tränad att inte känna efter för mycket.

För att få den klonade mördaren att se ut som en yngre Will Smith, så har man förutom den nya tekniken också använt hans tidigaste filmer och filmade intervjuer från då. I filmen heter den 51-årige yrkesmördaren Henry Brogan, men glöm det. All marknadsföring går ut på att vi ska få se Will Smith spela mot sig själv.

Och det i något som mest liknar en halvdålig matinéfilm. För det här är ingen film där handlingen är speciellt finkalibrerad, eller 2019. Den här filmen skulle kunna ha gjorts när Will Smith var 23 år, minus tekniken då. Och i mina ögon är den inget stort plus, det är nästan kliniskt rent i bilden så där överdrivet tydligt att det blir overkligt. Störande rent, och mindre verkligt att titta på än en icke-3D-film.

Mitt betyg till Gemini Man blir en tvåa.