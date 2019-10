"Srbrenicas mödrar" skriver brev till Akademien i prostest mot Handke

”Srebrenicas mödrar” samlar mammor och änkor till offren för folkmordet 1995, och vill nu att priset till Peter Handke dras tillbaka.



– För oss är priset förminskande. Alla andra som har fått det här priset borde lämna tillbaka det, säger Munira Subašić.

Det organisationen och andra kritiker syftar på gäller Peter Handkes inställning till Serbiens roll i krigen på Balkan under 1990-talet. Och att utnämningen skulle väcka starka reaktioner är något som nobelkommittén varit medvetna om under urvalsprocessen, det berättade kommitté-ledamoten Henrik Petersen i Studio Ett efter tillkännagivandet. Han nämner särskilt den essä som Peter Handke publicerade 1996 och som har tolkats som ett stöd för den serbiska sidan i krigen i Bosnien och Kosovo. Handke fick också stor uppmärksamhet när han 2006 höll tal på den serbiska ex-presidenten Slobodan Milosevics begravning. Milosevic dog under pågående i rättegång i Haag-tribunalen där han anklagades för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

När Sveriges Radios korrespondent Margareta Svensson under dagen för tillkännagivandet mötte litteraturpristagaren i Paris, fick han frågor om just sin medverkar på Milosevics begravning. Då svarade Peter Handke:

– Ja? Hallå? Är det ett brott?