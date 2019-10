Omdebatterad Handke-essä inte bland titlarna i svenska förlagets nobelutgivning

Valet av nobelpristagaren Peter Handke har kritiserats både i Sverige och internationellt. Fokus ligger på Handkes öppna stöd till den tidigare folkrättsbrotts-åtalade Slobodan Milosevic och uttalanden kring folkmord under krigen på Balkan. Essäboken från 1996 med den engelska titeln:" A Journey to the Rivers: Justice for Serbia" har också varit central i debatten kring Handke.

– Även om essän är en del av kontroversen kring Handke och skulle kunna vara av intresse för folk att bilda sig en uppfattning kring, så är det inte för det verket han fått nobelpriset för. Och den lyfts inte fram som något av hans centrala verk, så den var ganska lätt att välja bort, säger Daniel Sandström, litterär chef på Bonnier.



Istället kommer totalt fem verk totalt att tryckas och ges ut i början av november, bland dom "Berättelse om ett liv" (1974) och "Mitt år i Ingenmansbukten" (1994).

Den debatt kring Peter Handke som just nu pågår handlar om å ena sidan de som liksom Svenska Akademien säger sig skilja litteratur från politik och å andra sidan de som tycker att det är en omöjlig uppdelning att skilja Handke från bland från uttalande kring folkmorden under Balkankriget.

Daniel Sandström, litterär chef på Bonniers Förlag tycker att det är bra att debatten nu pågår kring Handkes författarskap och uttalanden.

– Förhoppningsvis kan debatten leda till något gott. Kanske också en ökad förståelse till hur man ska förhålla sig till ett komplext författarskap. Vi har lyssnat på det som sagts och tagit till oss av det. Samtidigt, det blir svårt att diskutera nobelpristagare om det inte finns verk att läsa. Publicistiskt tycker jag att det är ett självklart beslut, men det betyder inte att man accepterar hans ställningstaganden eller uttalanden, men vi tycker att folk har rätt att bilda sig en uppfattning om hans verk, säger Daniel Sandström.