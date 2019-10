Lina Kalmteg: "Internationellt är valet av Peter Handke en större skandal för akademien än krisen kring kulturprofilen"

– De internationella kommentarerna präglades snabbt av kritiken mot Handke och hans försvar för serbiske Sloboban Milosevic som åtalades för brott mot mänskligheten.



– En som var snabbt ute var till exempel Ron Charles, litteraturkritiker på ansedda Washington Post, som skrev en artikel med rubriken. "Svenska Akademien tog ett år ledigt för att laga Nobelpriset i litteratur. Det är fortfarande trasigt."

– Han menar att priset till Tokarczuk kidnappades av en kontrovers, den att ge priset till Peter Handke.

"Handke", skriver Ron Charles ungefär, "deltog inte bara på den bödelns begravning, han höll till och med ett hyllningstal." Han kallar vidare valet för tondövt och akademien för "en grupp snobbar som får en oproportionerlig och oförtjänt del av världens uppmärksamhet".



Det är många amerikanska journalister som kommenterar?

– Ja och de överträffar nästan i varandra i hur arga och skarpa de är.

En annan amerikansk journalist, Peter Maas, som bevakade Bosnienkriget för Washington Post skriver i en artikel som publicerades på sajten Intercept och som även publiceras i översättning i Dagens Nyheter:

"Låt oss heller inte glömma att detta Nobelpris kommer i en tid då våldsamma vit maktanhängare pekar ut 90-talets serber som heroiska symboler för vad som bör göras i världen. Man blir mållös av att Svenska Akademien i detta ögonblick tar chansen att hedra en österrikisk författare som försvarar krigsförbrytare och döljer sanningen å deras vägnar."



– Han avslutar väldigt skarpt att akademiens "oansvariga ställningstagande för tankarna till kapitalister som säljer de rep de kommer att hängas i. Esteterna i Svenska Akademien har gjort ett val som – med all rätt – kommer att ödelägga deras pris."



– En annan författare som varit skarp i sin kritik är Aleksandar Hemon.

Under den hårda rubriken "Folkmordsförsvararnas Bob Dylan" återger han i en artikel i New York Times att han och Handkes vägar gick åt olika håll när han hörde att Handke, vars mamma kom från Slovenien, bestämt sig för att de sanna offren för krigen i Jugoslavien var serberna och att västvärldens regeringar och journalister ljög om allt. Han avslutar med att Nobelkommittén har visat oss att de vet "väldigt lite om litteraturen och dess sanna plats i den så kallade världen".



Det har också varit protester på Balkan?

– Ja, i måndags var det till exempel en liten demonstration utanför svenska ambassaden i Kosovo. Och Albaniens premiärministier Edi Rama skrev på Twitter kort efter tillkännagivandet att han aldrig trodde att han skulle känna ett behov av att kräkas efter att få höra om val av Nobelpristagare. Men det gjorde han alltså av Handke.



Men har alla dessa kritiker läst Peter Handke?

– Nej, och en av de som inte gjort det och har varit väldigt hård är den danska författaren Carsten Jensen, som i Sverige väl framför allt är känd för den fina romanen "Vi, de drunknade".

Hör hela Lina Kalmtegs kommentar och intervjun med författaren Carsten Jensen via ljudklippet ovan

P1 Kultur har bjudit in Svenska Akademien att kommentera den här kritiken, men de ställde in sin medverkan.