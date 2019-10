Utkonkurrerad av klonen! Dubbelt upp Paul Rudd i komediserien "Living with yourself"

Titel: "Living with yourself"

Regi: Jonathan Dayton och Valerie Faris

Manus: Timothy Greenberg

I rollerna: Paul Rudd, Ailsing Bea m fl

Genre: Klonkomedi

Betyg: 2 av 5

Skulle du kunna motstå chansen att byta ut din gamla, slitna kropp mot en ny fräsh oanvänd? Huvudpersonen i nya miniserien "Living with yourself" (spelad av Paul Rudd) nappar på ett erbjudande som går ut på ungefär det här. Men något går fel och plötsligt finns det två upplagor – ett original och en klon – av samma person som ska tävla om samma jobb, samma fru. Ja, kanske rentav samma liv.

Två upplagor av Paul Rudd i samma serie låter ju som lite av en önskedröm, i alla fall om man som jag tycker att Rudd är en av världens kanske allra mest sympatiska skådespelare. Så har jag känt ända sedan han var med i "Clueless" 1995, och den där extrema trevlighetscharmen som Rudd har går liksom igenom oavsett om han spelar med i en superhjältekomedi som "Ant-man" eller medelålderskrisande man i "This is 40".

Men den här gången är det något som inte stämmer. Ibland blir det här med genreöverskridande tv-serier lite för komplicerat för sitt eget bästa. "Living with yourself" är ett slags blandning mellan ett lättviktigt drama och mörk komedi som liksom tippar över kanten, och i slutändan bara lyckas med att vara deprimerande och en smula oengagerande. Rollporträtten är för grunda, samtidigt som synen på livet, relationerna och kärleken i serien är cynisk och nattsvart. Till sist halkar jag bara runt där i den existentiella tomheten utan att riktigt förstå vart historien är på väg.

Det hjälper inte att "Living with yourself" är ganska förvirrande berättad också. Den byter berättarjag flera gånger och gör en massa hopp i tidslinjen. Sånt där krånglande kan ju vara utmanande och intressant, men då måste det också betala sig någonstans. I stället blir "Living with yourself" ytterligare en sån där Netflixserie som det blivit lite för många av på sistone. En sådan som känns lite halvfärdig, tagen ut ur ugnen lite för tidigt, innan idéerna riktigt förfinats och hamnat på rätt plats.