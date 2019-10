Australiens tidningar censurerar förstasidorna

De senaste åren har en mängd nya lagar stiftats i Australien, som kan göra det brottsligt för journalister att rapportera om till exempel sådant som rör landets militär och underrättelseverksamhet.

Det här har lett till att mediehusen nu slår tillbaka:

På måndagsmorgonen vaknade läsarna av Australiens största tidningar upp till framsidesrubriken "När regeringen undanhåller sanningen från dig - vad är det de försöker dölja?". Nästan all övrig text på framsidorna var överstruken och censurerad med en tjock svart penna.

– När regeringen introducerar lagar som innebär att vi inte vet vad som pågår, borde vi alla vara vaksamma, säger News Corp Australias styrelseordförande Michael Miller i en reklamfilm.

Med kampanjen "Your right to know" - Din rätt att veta - vill mediebolagen rikta allmänhetens uppmärksamhet mot att det blir allt svårare för journalister att granska makten och mot att man anser att lagstiftningen används medvetet för att hindra journalister att avslöja brott begångna av politiker och myndighetspersoner.

Att de till vardags konkurrerande tidningarna går samman och visar upp en enad front är ovanligt. Kampanjen är en reaktion på två uppmärksammade polisräder tidigare i år, en av dem på det nationella public service-bolaget ABC.

I räden beslagtogs material kopplat till en reportageserie om hur australiska militärer misstänks för krigsbrott i Afghanistan. Polisen menade att den två år gamla rapporteringen riskerade Australiens nationella säkerhet.

Australiens premiärminister Scott Morrison har i uttalanden sagt att pressfriheten är central och att man är beredd att diskutera frågan, men har också poängterat att ingen står över lagen.

En utredning om landets pressfrihet pågår, och den ska presentera sina slutsatser inför parlamentet nästa år.