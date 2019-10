Lermusan livar upp tröttsam tirad om rättvisa

Titel: Mud Muses – en tirad om teknologi

Plats: Moderna museet i Stockholm

Konstnärer: Robert Rauschenberg, Charlotte Johannesson, The Otolith Group, Cuss Group, Ian Cheng, Vision Exchange Workshop m.fl

Curator: Lars Bang Larsen

Tid: till den 12 januari 2020

Den här tiraden handlar egentligen inte om teknologi i första hand - och än mindre om konst. Utan om rättvisa.

Moderna museets legendariska insatser på området konst och teknik, utställningar som ”Rörelse i konsten” och ”Ararat” på 1960- och 70-talen, var nämligen förkrossande maskulina och västerländska uppvisningar.

Det skall nu rättas till medelst feministiska cybermanifest, teknokonst från tredje världen och shamanteckningar från Amazonas m.m.

Jo, du läste rätt. Själva teknikbegreppet har nämligen fungerat förtryckande mot ursprungsbefolkningar, som i brist på hi-tech betraktats som mindre vetande och värda.

Och för all del. Något av det här kan kanske bidra till att korrigera konsthistorien efter vår tids värdegrund. Men lite besynnerligt är det ändå att allt detta demokratiska patos ska utmynna i en så otillgänglig och liksom disträ föreställning som den här.

Flera av verken består av mer eller mindre stringent förpackad - snarare än gestaltad - information. Som absolut kan vara intressant men som just här, i utställningen, bara gläntar lite på förlåten. Andra verk är som någon slags trailers för konstnärernas spännande verksamheter på annan plats.

Vilket sammantaget stärker intrycket av att det viktiga här inte är vad som möter publiken, utan vem som gjort det.

Men jag är glad att Moderna fått en ursäkt att plocka fram Robert Rauschenbergs gamla Lermusan (1968-71) igen. Det är ett förhäxande stycke konst, denna lika vackra som frånstötande gyttjepöl.

Formsträng och kaotisk, primitiv och högteknologisk, rå materia och artificiell organism i samma praktfulla gestalt. Arkaisk och förbluffande modern, trots närapå ett halvsekel i samlingen.

"There is no lesson" - här finns inget att lära - ska han ha sagt om sin lermusa, gamle Bob. Eller kanske just, precis det?