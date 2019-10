Hyllar AC/DC-stjärnan – med festival på motorvägen

I mars är det 40 år sedan en av Australiens största rockikoner gick bort, AC/DCs sångare Bon Scott.

En olycksdrabbad 10 kilometerssträcka motorväg vid Perth dubbades till "The Highway to Hell" och gav sedemera namn till en av AC/DC's största hits. Om några månader stängs sträckan av för en dag och ger plats åt en rullande festival, det rapporterar The Guardian.

Sångaren Bon Scott pendlade i sin ungdom just den sträckan fram och tillbaka från hemmet och snart kommer 10 lastbilar att rulla i 4 kilometer i timmen, fullastade med band som spelar AC/DC-låtar.

Motorvägen kommer vara avstängd i 8 timmar och idén kommer från musikvideon till AC/DC-låten "It's a long way to the top", där bandet själva tog ett flak i besittning.