Samlingarna evakuerades - nu är de tillbaka på Nationalmuseet i Aleppo

Kriget i Syrien är inne på sitt åttonde år, och de senaste veckorna har mycket handlat om den turkiska militäroffensiven mot kurdiska styrkor i norra delar av landet.



Samtidigt återinvigdes under torsdagen på annat håll det tidigare stängda och skadade Nationalmuseet i Aleppo. Museet som är landets näst största, är betydelsefullt i regionen och samlar föremål från bland annat 800 år före Kristus.



Issa Touma, fotograf i Aleppo och tidigare fristadskonstnär i Gävle besökte det återinvigda museet.



– Jag kom ihåg flera av föremålen från innan kriget, det var vackert att återse dom i säkerhet och på rätt plats, säger Issa Touma.



Nationalmuseet i Aleppo, med sina arkeologiska samlingar, invigdes första gången 1931. Under striderna i Aleppo hamnade museet i skottlinjen och stängdes 2013. En del av föremålen räddades undan och evakuerades till Damaskus, annat gömdes under sandsäckar inne på museet. Detta enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP, som tillsammans med japanska staten, finansierat återuppbyggnaden.



UNDP beskriver återuppbyggnaden bland annat handlat om att röja undan förstörelsen, dra ny elektricitet och få igång utställningshallen på första våning som innefattar den forntida samlingen.



Trots att hela museet ännu inte är helt återställt så är det mycket viktigt, säger Issa Touma, att delar av samlingarna nu finns att se



– Det blir ett tillfälle för en ny generation allt lära känna och få kunskap om historien och om landet. Det behövs för att kunna skapa kreativitet och är också viktigt för kulturlivet, säger Issa Touma.



Själv håller han i konstworkshops för ungdomar och idag fredag när de träffas så är planen att ta med gruppen till det återinvigda museet.

– Många av dom var små när kriget bröt ut och har inte varit där.