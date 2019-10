Om sovrumsscener och gig-ekonomi i Ken Loach nya film

I Ken Loach nya film "Sorry we missed you" möter vi en familj som fastnat i den nya gig-ekonomins klor.

Pappan Ricky bestämmer sig för att öppna eget och blir budbilschaufför. Han måste få in pengar till familjen och huslånen.

Mamma Debbie jobbar inom hemtjänsten och måste ta sig runt med lokaltrafiken när familjens bil måste bytas ut mot en budbil.

Samtidigt krisar tonårssonen och vem ska kunna ta ledigt när han behöver hjälp.

Ja, en tuff verklighet i Ken Loach nya film. Inga nyheter där, men han gör det bra och han gör det med en realism som känns. Skådespelarna är hämtade från den verklighet som skildras och vet vad Paul Lavertys manus handlar om.

I intervjun hör du Kris Hitchen och Debbie Honeywood berätta om hur det vara att filma med Ken Loach, om den nervösa sovrumsscenen, om vad som händer med en när omgivningen "inte hjälper dig upp, utan istället fortsätter sparka på dig".

1 november är det Sverigepremiär för "Sorry we missed you".