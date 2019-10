Konsten eldar på protesterna i Hong Kong

Demokratirörelsen i Hong Kong har protesterat i snart fem månader i sträck. Rörelsen har blivit känd för sin kreativitet, något som många ser som en av förklaringarna till varför man lyckats hålla protesterna vid liv så pass länge.

– Kreativiteten eldar på protesterna, och protesterna eldar på kreativiteten, säger den Hong Kong-baserade kulturjournalisten och kritikern Vivienne Chow när Kulturnytt träffar henne i Stockholm.

En av de många kulturyttringar som vuxit fram under protesterna är den sång som numera räknas som demokratirörelsens egen kampsång: "Glory to Hong Kong". Den kom till i somras, genom ett online-samarbete mellan en anonym kompositör och en grupp Hong Kong-bor som alla kommunicerade via ett forum på nätet.

Sången har blivit en viktig del av rörelsens identitet, och har sjungits i talkör efter talkör runt om i Hong Kong under de långa protesterna.

Det faktum att "Glory to Hong Kong" är ett resultat av ett samarbete mellan Hong Kong-bor, att den gjordes och spreds på nätet och sedan även tog sig ut på gatorna, är signifikant för både demokratirörelsen och konsten som uppstår ur den.

– Den flytande formen i den här rörelsen, och det faktum att den är ledarlös, har inspirerat till mycket av den kreativitet vi ser under protesterna, säger Vivienne Chow.

Kreativiteten syns överallt i demokratirörelsen, både på gatorna och på nätet. Det märks i hur folk får fram sina budskap, hur de kommunicerar med varandra och hur de organiserar protester och aktioner.

Affischer, post-it-konst, graffiti, musik, internetmemes, animerade videos, skulpturer - det verkar inte heller finnas någon hejd på de olika uttryckssätten och hur de kan användas i protesterna.

Vivienne Chow menar att Hong Kongs tydliga fokus på finanser och företag tidigare har satt sin prägel på Hong Kong-borna och deras relation till konst och kreativitet. Men under de senaste månadernas protester tycker hon sig se en tydlig förändring.

– Det är väldigt olikt det Hong Kong jag växte upp i. Jag förvånas av den mängd av kreativ energi som släppts loss i den här rörelsen, säger Vivienne Chow.