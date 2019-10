Okända Lou Reed-låtar hittade på Andy Warhol-museet

Låtarna är från 1975 och är baserade på korta utdrag ur Warhols bok "The philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again)".

De upptäcktes av Judith Peraino, som är musikprofessor vid universitetet Cornell.

Peraino säger till Variety att hon först inte greppade vad det var hon faktiskt hade hittat förrän en av museets anställda kommenterade att det ju mer eller mindre var ett helt, och tidigare okänt, Lou Reed-album.

Tillsammans med John Cale grundade Lou Reed bandet The Velvet Underground 1964. Andy Warhol var deras manager när de slog igenom tre år senare med albumet The Velvet Underground and Nico.