Veckans ord: Brexlit

Den måste ju komma som ord, och kanske har begreppet använts tidigare om de snabbt utgivna romaner som skrevs i en sorts litterär affekt efter brexit-omröstningen ödesåret 2016, exempelvis Jonathan Coes ”Middle England” och Ali Smiths ”Höst” som kom på svenska för ett år sen. Men nu börjar litteraturvetare se brexlit som en genre i den mening att den brittiska nationens vånda under de år som följt folkomröstningen nu avspeglar sig på ett mer djupgående sätt, i de stämningar som återfinns i skönlitteraturen, oavsett ämne.

Ett storartat exempel är förstås John le Carrés nya spionroman ”En fri agent”, där den 88-årige thrillermästaren tar avstamp i sina erfarenheter av kalla och varma krig, och den glömska som tycks råda över att EU började som ett fredsprojekt.

Le Carré låter sina spioner ösa galla över brexit och den process som lett till att, citat ”det brittiska folket knuffats ut över en klippkant av ett gäng rika, elitistiska lycksökare som poserar som män av folket”. Som hängiven europé med flera sorters kontinentalt blod i sina ådror låter le Carré sina romanfigurer förutse framtiden för detta arma öfolk i roller som nickedockor för Trumps alla nycker.

Men det är inte så manifest som litteraturprofessorn Robert Eaglestone tänker sig sitt proklamerade fenomen brexlit. I en intervju i The Guardian beskriver han en genre som erbjuder både flykt och insikter, där fiktionen kan ge perspektiv på vad som faktiskt händer och har hänt.

Ett exempel han ger är Sarah Moss roman ”Ghost Wall” från förra året, om en ung flicka vars besvärliga pappa framstår som historiemissbrukare, i sina desperata försök att återuppleva imperiets storslagna historia. Med det visar Sarah Moss hur ett oreflekterat fasthållande i mytiska rottrådar, i nutid kan få direkt farliga konsekvenser.

Men det finns förstås också skildringar som hyllar de kvalitéer som bidrog till att skapa den starka brittiska identiteten, i kampen mot otaliga inkräktare under seklen, varav förstås många beblandat sig med befolkningen. Ett tydligt exempel är Bernard Cornwells sätt att ringa in begreppet ”Englishness” i sina böcker, som ett försök att återhämta sig efter EU-äventyret och finna en framtida insulär identitet.

Ämnet har också behandlats länge i postkoloniala romaner, där teman som invandring och ras skapat en egen genre, som nu kan bli komplexare med ännu ett lager brexit.

Men de historiska underströmmar som gjort att nationalism, fascism och extremism åter nått ytan är ändå det vanligaste ämnet för Robert Eaglestones brexlit-begrepp. Melissa Harrisons ”All among the Barley” som utspelar sig på den engelska landsbygden under depressionens 30-tal, skildrar en process där en utsatt och maktlös befolkning allt lättare tar till sig extrema budskap i sina försök att motstå all förändring.

Tillsammans med Barney Farmers ”Coketown”, en annan eländesskildring från norr, närmar sig Melissa Harrison det som sällan blir genomlyst på allvar inom det politiska systemet, nämligen vilka människor som skapas av den förda politiken. Inte vilka mål som politikerna hade.