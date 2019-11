Filmatiseringen av Stephen Kings "Doctor Sleep" skiner inte

Titel: Doctor Sleep

Regissör: Mike Flanagan

Manus: Mike Flanagan efter Stephen Kings roman

Skådespelare: Rebecca Ferguson, Ewan McGregor, Kyliegh Curran

Genre: Skräck

Betyg: 2 av 5

Jack Nicholson i den klassiska yx-scenen från The Shining. En skräckklassiker med familjen vinterinstängda på det stora korridorsvindlande hotellet, med brandyxor och knivar och galenskap. Men också med scener, syner som förvillar, som gör berättelsen än mer labyrintisk.

I Doctor Sleep så möter vi Danny Torrence, den lille killen i The Shining, han på trehjulingen, han som såg de döda framför sig på hotellet. han som vågade sig in i rum 237 på Overlook Hotel.

Ewan MacGregor spelar honom som vuxen, det har gått 30 år, men har kvar förmågan att känna av ondskan.

I Doctor Sleep är det en sekt som dödar barn och suger kraft ur deras livsandar, skulle man kunna säga. De lever vidare med de dödas krafter inom sig. Rebecca Fergusson spelar ledaren, Rose the Hat, som också har övernaturliga krafter. Hon svävar bland molnen i sin jakt på den unga flickan som har telepatisk kontakt med Danny, eller Dan som han heter i Doctor Sleep.

Och de här superkrafterna som dyker upp i Doctor Sleep, det går att flyga, att förvandlas till något annat, att hela sår... det gör filmen till en korsning av en superhjältefilm och en sämre Twilight snarare än en skräckfilm.

I The Shining väntade skräcken bakom dörren, eller runt hörnet. Det gick att ta på, det kändes kusligt verkligt. Här i Doctor Sleep, kan vad som helst hända och då bleknar skräcken.

Ett annat problem är att man vill vara tydliga i koppling till The Shining, här dyker en bartender upp som ska se ut som Jack Nicholson, men han är bara mycket mesigare.